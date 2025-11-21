Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, la bande-annonce

PubliÃ© le Vendredi 21 novembre 2025 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini

On remet Ã§a

Le nouvel opus de la saga ado-sirupeuse Hunger Games débarque le 25 novembre... 2026 au cinéma. Il s'intitule Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson.Le film est réalisé par Francis Lawrence, toujours adapté du roman de Suzanne Collins, et met à l'écran Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Billy Porter.Il s'agit du deuxième film préquel de la trilogie originale Hunger Games, après La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.On va y suivre Haymitch, un jeune gars du District 12, appelé aux Hunger Games. Il est arraché à son amour, à sa famille... et se retrouve à combattre en compagnie de personnes qu'il connaît, dont une jeune fille qui est comme sa petite soeur... Il va surtout se rendre compte qu'il a été piégé...