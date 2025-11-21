Screamer : le jeu dÃ©voile la quatriÃ¨me Ã©quipe

PubliÃ© le Vendredi 21 novembre 2025 Ã 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'Anaconda, c'est aussi mon surnom

Reboot du jeu de courses et d'action sorti en 1995, Screamer, très typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90, vous emmène dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais...Plusieurs équipes se tirent la bourrent dans des événements mêlant courses et combat, sur des routes délirantes.Ce reboot est signé Milestone, studio italien spécialiste du genre. Le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios. Il est prévu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.Une nouvelle vidéo a été publiée. Elle dévoile une nouvelle faction de pilotes, l'Anaconda Corp. Un trio sans concession, sans morale non plus, prêt à tout pour vaincre.