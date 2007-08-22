Dernières actus
Publié le Jeudi 20 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Dark Quest 4 (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Un petit bijouRien de tel, pour passer un bon moment entre potes, que d'aller poutrer du gobelin, du mage noir, du troll et autres saloperies de monstres, planqués dans des caves.
Si, si, je vous assure.
Amateurs de jeux de rôle ou de jeux de plateau, faites-vous plaisir avec Dark Quest 4, et découvrez un univers Heroic Fantasy propice à l'aventure, au combat...
Et même si le jeu est jouable en solo, rien ne vaut une bonne petite partie entre amis. Allez, jetez un oeil au test, le jeu en vaut la peine.
