(TEST) Dark Quest 4 (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 20 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit bijou

Rien de tel, pour passer un bon moment entre potes, que d'aller poutrer du gobelin, du mage noir, du troll et autres saloperies de monstres, planqués dans des caves.Si, si, je vous assure.Amateurs de jeux de rôle ou de jeux de plateau, faites-vous plaisir avec Dark Quest 4, et découvrez un univers Heroic Fantasy propice à l'aventure, au combat...Et même si le jeu est jouable en solo, rien ne vaut une bonne petite partie entre amis. Allez, jetez un oeil au test, le jeu en vaut la peine.