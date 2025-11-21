AstÃ©rix et le Royaume de Nubie au cinÃ©ma pour NoÃ«l 2026

PubliÃ© le Vendredi 21 novembre 2025 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ã‡a a l'air chouette !

Difficile de succéder à Alain Chabat et Alexandre Astier ? Pas forcément... Alexandre Heboyan, qui s'est fait (trop) discret depuis son dernier long-métrage, l'excellent "Mune, Le Gardien de la Lune", sortira Astérix et le Royaume de Nubie au cinéma à Noël 2026.Une histoire originale de Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (Le Prénom, Papa ou Maman, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo...), d'après bien évidemment l'oeuvre de René Goscinny & Albert Uderzo.Cette fois-ci, nos deux gaulois vont traverser la Méditerranée et une partie de l'Afrique pour aller chasser d'énormes sangliers... en Nubie.En tout cas, la bande-annonce donne envie. On pourrait bien avoir une chouette bonne surprise avec ce nouveau film.