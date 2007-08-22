- 007 First Light : découvrez la supercar Aston Martin Valhalla

Publié le Vendredi 21 novembre 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

O Interactive et Amazon MGM Studios ont dévoilé une nouvelle vidéo de leur prochain jeu 007 First Light. On vous rappelle que ce sera l'occasion de découvrir les débuts de notre agent secret préféré le moins secret du monde.En effet, nous y retrouverons un jeune James Bond tout juste embauché par le MI6 et qui doit faire ses armes. Il débute comme second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.Prévu pour le 27 mars 2026, le jeu proposera de conduire toute première supercar hybride rechargeable à moteur central d’Aston Martin, la Supercar Valhalla.007 First Light sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.