Publié le Vendredi 21 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes, une nouvelle aventure signée Ubisoft
Stand aloneAlors que le prochain film Avatar: De feu et de cendres s'apprête à sortir sur les écrans, Ubisoft de son côté lance le 19 décembre Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes sur PC, Xbox Series et PS5.
Il ne s'agit pas d'une extension pour son jeu Avatar : Frontiers of Pandora sorti en 2023. Notre test peut d'ailleurs être retrouvé ici. Il s'agit d'une aventure indépendante, mais liée totalement au jeu, qui offre une continuité.
Il vous en coûtera 39,99 € pour découvrir une nouvelle aventure, avec de nouveaux ennemis, de nouveaux décors, de nouveaux équipements... On y suivra So'lek, un guerrier Na'vi du clan Trr'ong. Tombé dans une embuscade de la RDA et de leurs alliés, il se retrouve dans un monde en flammes où sa famille est dispersée. Motivé par le deuil et la vengeance, il entreprend de réunir et de protéger les siens.
