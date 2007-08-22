Dernières actus
Publié le Vendredi 21 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Echo Generation 2, un RPG cubique
Avec un gremlins comme amiLe studio canadien Cococucumber a annoncé la sortie pour 2026 de la suite de son RPG : Echo Generation 2. Il sortira sur PC et Xbox Series.
On y retrouve le héros du premier volet, Jack, alors qu'il se lance dans l'exploration d'une toute nouvelle dimension de Maple Town. Une dimension dans laquelle il va devoir notamment combattre des extra-terrestres.
Ambiance SF, combat au tour par tour, géré à partir de cartes avec lesquelles il faudra composer un deck... le jeu s'inspire, niveau ambiance, des films et des jeux vidéo des années 80 et 90.
Avec des graphismes faits à partir de cubes, mais au rendu plutôt réussi, Echo Generation 2 fait partie de ces jeux sur lesquels il faut garder un oeil.
Une bande-annonce a été dévoilée.
