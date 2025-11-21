DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 21 novembre 2025 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Cleared Hot, un petit shoot old-school en hÃ©lico
SupercopterCleared Out est un petit shoot old-school, façon années 90, dans lequel vous pilotez un hélicoptère de l'armée et devez attaquer des ennemis au sol.
Au fil de vos missions, vous pourrez le faire évoluer pour qu'il soit plus puissant, plus résistant, plus rapide, plus... mortel. Vos missions consisteront à détruire des cibles mais aussi à protéger des convois, secourir des otages et même déposer des troupes...
Les missions se passent de jour comme de nuit, dans la jungle, le désert ou l'arctique.
Le jeu vient de sortir sur PC. Il est signé Not Knowing Corporation, un studio indépendant, et est édité par Microprose. Il est proposé à moins de 15 € sur Steam.
