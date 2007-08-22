Dernières actus
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 : Disponible le 21 Octobre 2025
Préparez l'ail et les pieuxIncarnez une ancienne vampire dans une Seattle moderne au bord d'une guerre ouverte. Rencontrez les différents acteurs du pouvoir, forgez des alliances et décidez de l'avenir de la ville et de qui la dirigera.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un RPG d'horreur. Le san vous sustente et alimente vos disciplines vampiriques. La nuit, vous rôderez dans la ville pour vous nourrir de la population. Utilisez vos pouvoirs surnaturels ou votre force de persuasion brute sur les civils et attirez-les dans des allées sombres et reculées pour assouvir votre faim. Mais prenez garde à ne pas briser la Mascarade : ne révélez pas qui vous êtes, sous peine de représailles, de la police d'abord, et ensuite... eh bien, souvenez-vous que d'autres choses peuplent la nuit. Expérimentez un combat immersif et viscéral offrant des approches et styles de jeu complètement différents selon le clan de vampire que vous choisirez. Vous jetterez-vous dans la mêlée avec des combats surnaturels, agirez-vous à distance ou rebattrez-vous les cartes en décimant le troupeau telle la superprédatrice que vous êtes ? Le choix de clan permet ces différents styles de jeu et plus encore. Entrez dans le Monde des ténèbres, et élevez-vous dans la société des vampires ou fustigez-les. Découvrez Seattle, une ville remplie de factions et de personnages aussi séduisants que dangereux, sans parler des mortels qui risquent leur vie sans le savoir au milieu des pouvoirs qui s'affrontent. Dans cette suite du jeu culte, vos choix, vos plans et vos machinations détermineront l'équilibre des pouvoirs tout autant que l'avenir de la ville et de ses citoyens.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un jeu développé par The Chinese Room et édité par Paradox Interactive. Le jeu sera disponible le 21 OCtobre 2025 sur PC via Steam mais aussi sur PS5 et Xbox Series.
