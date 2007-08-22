Dernières actus
Shenmue III Enhanced annoncé à...
Gamescom 2025 : le Carnet de Bor...
Permafrost est annoncé pour Oct...
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-Août
Plutôt sympaLe catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
Disponible aujourd’hui :
- Blacksmith Master (Game Preview) (PC)
- Void/Breaker (PC)
Bientôt Disponibles :
- Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) – 20 août
- Persona 4 Golden (Cloud, Console et PC) – 20 août
- Herdling (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 août
- Gears of War: Reloaded (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 26 août
- Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 28 août
Au cas où vous l’auriez manqué :
- Heretic + Hexen (Cloud, Console et PC) – Disponible dès maintenant
Ils nous quittent le 31 août :
- Ben 10 Power Trip (Cloud, Console et PC)
- Borderlands 3 (Cloud, Console et PC)
- Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console et PC)
- Sea of Stars (Cloud, Console et PC)
- This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console et PC)
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
- FELLOWSHIP, Sortira le 9 Octobre en accès anticipé sur steam
- 2K26 dévoile un nouveau trailer
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)