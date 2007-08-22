Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-Août

Publié le Mercredi 20 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

 

Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-Août

Plutôt sympa

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.

Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :

Disponible aujourd’hui :
  • Blacksmith Master (Game Preview) (PC)
  • Void/Breaker (PC)

Bientôt Disponibles :
  • Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) – 20 août
  • Persona 4 Golden (Cloud, Console et PC) – 20 août
  • Herdling (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 août
  • Gears of War: Reloaded (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 26 août
  • Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 28 août

Au cas où vous l’auriez manqué :
  • Heretic + Hexen (Cloud, Console et PC) – Disponible dès maintenant

Ils nous quittent le 31 août :
  • Ben 10 Power Trip (Cloud, Console et PC)
  • Borderlands 3 (Cloud, Console et PC)
  • Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console et PC)
  • Sea of Stars (Cloud, Console et PC)
  • This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console et PC)

 

 
