PubliÃ© le Mercredi 20 aoÃ»t 2025 Ã 09:00:00 par La rÃ©daction
Gamescom 2025 : le Carnet de Bord, jour 1
Mardi 19 aoÃ»tLe dernier baroud d’honneur. Le trio infernal. Los Tres caballeros con grandes cojones. Les trois cavaliers de l’Apocalypse parce que le 4e est mort dans un accident de bière sans alcool. Les trois fléaux de la French Gaming Touch. J’ai cité Walid, Vincent et Cedric, sont de retour à la Gamescom.
2025, l’année de tous les défis. De tous les dangers. Et d’un nouveau carnet de bord, donc…
Comme chaque année, tout ce qui est relaté ici est strictement… vrai.
6h
Le départ est imminent. Walid ayant oublié son sac à dos, Cedric lui propose de prendre celui sur l’armoire située au sous-sol.
6h02
Walid étant trop petit pour l’attraper, il monte sur un tabouret. Et pas n’importe quel tabouret. Un tabouret sculpté de ses propres mains par feu le grand-père de Cedric. Un beau et robuste tabouret en bois qui a supporté soirées et excès en tous genres durant plus de 50 ans…
6h03
Walid est par terre. Le tabouret est fendu en deux. Cassé. Mort. « J’ai pas mal, tout va bien ! » explique Walid.
6h04
Cedric remet d’un coup sec la cheville de Walid qui avait pris un angle étrange. « J’ai pas mal, tout va bien ! » répète Walid. Mais il est quand même un peu blanc.
Pendant que Vincent est à la limite de l’incontinence urinaire tellement il rit, Cedric se dit qu’il aurait préféré que ce soit Walid qui soit fendu en deux, cassé, mort, plutôt que son précieux tabouret.
6h15
La voiture démarre. C’est parti pour 5h30 de route. 6h avec une petite pause.
11h05
Arrivée à Cologne. « C’est chouette les autoroutes sans limitation de vitesse » s’exclame Cedric. Vincent n’en revient pas qu’une vieille 3008, même avec un mélange de diesel et de whisky en guise de carburant, puisse dépasser les 220 km/h.
Walid demande si on est bien arrivé, s’il peut rouvrir les yeux.
11h45
Petite pause en attendant l’après-midi de rendez-vous. Walid décide de faire une sieste sur un carré de pelouse, en bordure du Rhin. Au milieu de gens tous nus.
13h
Il est l’heure d’honorer les premiers rendez-vous, pour un après-midi organisé par Nvidia. Le numéro un des cartes graphiques organise des démos de jeux sur PC, boostés par des RTX 5090. Cedric suggère quand même que Walid passe au moins un slip avant.
Le premier rendez-vous est Resident Evil Requiem. Cedric propose à Walid et Vincent de suivre la présentation seuls, vu qu’ils aiment la saga et que lui a quelques coups de fil à passer. Il en profite pour aller se chercher un burger/frites au foodtruck posté dans la cour de l’événement, arrosé d’une bière qu’il recrache immédiatement : c’est une bière sans alcool. Après avoir copieusement insulté le serveur, ce dernier, qui tentait d’expliquer que l’après-midi est 100% alcool-free, va quand même acheter une caisse de bières, des vraies cette fois, à la supérette du coin. Parce que même si Cedric ne parle pas allemand, il sait être explicite quand il s’agit de menacer quelqu’un.
13h30
Deuxième rendez-vous. Cedric laisse Walid et Vincent s’occuper de la présentation de Project Blade Zero, sous prétexte que c’est un Souls-like et qu’il n’aime pas trop le genre et puis, de toute manière, il a encore des coups fil à passer. Il en profite pour aller se chercher une petite glace dans le stand situé à côté du foodtruck. Dès qu’il arrive dans la cour, le serveur lui tend immédiatement une bière.
14h
Troisième rendez-vous. Vincent commence à se douter d’un truc, quand Cedric leur annonce qu’il les laisse s’occuper du rendez-vous Wargaming pour World of Tanks Heat, sous prétexte qu’il connait déjà la saga et que les tanks, ce n’est pas son truc. Et puis il a des coups de fil à passer.
Finalement, Walid va à la présentation seul. Vincent découvre le foodtruck, rattrape son retard en matière de déjeuner et a droit, lui aussi, à une bière.
Finalement, Vincent et Cedric s’endorment sur les chaises longues, dans la petite cour arborée de l’événement.
15h30
Walid se demande où sont passés Vincent et Cedric. Dans le doute, il a enchaîné les rendez-vous pour GeForce Now et Borderlands 4, prévus au planning.
16h30
Cedric assiste finalement à une présentation, celle de Black State, une sorte de MGS-like, genre qu’il déteste par-dessus tout. Il en profite pour faire planter le jeu, découvre des bugs que l’équipe de développement ne connaissait pas, bloque trois ennemis dans un mur, ouvre un menu secret pour avoir accès à des armes qui n’étaient pas prévues en démo sur l’événement et finalement, finit le niveau en moitié moins de temps que prévu, sous le regard mi-ébahi, mi-catastrophé d’un des boss du studio.
Puis il repart, fatigué, boire une bière dans une chaise longue.
17h30
Départ de l’événement. Toute l’équipe en profite pour faire un petit tour dans Cologne. La ville n’a pas changé. Toujours totalement gangrenée par les travaux, moche, sale, avec une incohérence architecturale qu’on ne rencontre que dans les pires cauchemars de psychopathes sous LSD. Même la cathédrale dégueule le noir de ses façades, encore et encore.
20h30
Départ pour l’Airbnb situé à 10 minutes de la Gamescom.
21h
L’Airbnb est encore à 10 minutes.
21h30
Après avoir traversé deux forêts, pris trois chemins de terre et deux sentiers de cailloux, arrivée à l’Airbnb.
21h35
La propriétaire dévoile à l’équipe une jolie petite maisonnette, très bien équipée, douillette et confortable, puis elle repart chez elle, à 30 minutes de là.
21h40
En allant chercher les bagages dans la voiture, Cedric, Walid et Vincent claquent la porte. Sans avoir pris les clefs.
21h41
Walid suggère de rappeler la propriétaire. Une bonne idée. Sauf que Cedric a laissé son portable dans la maison. Il arrive tant bien que mal, en passant par une nouvelle demande de réservation, à lui envoyer un mail avec le téléphone de Walid.
21h42
Walid ne comprend pas pourquoi il vient de réserver 12 nuits en banlieue de Cologne pour la semaine entre Noël et le Jour de l’an.
22h15
La propriétaire a bien reçu le mail, elle est en route pour venir ouvrir la porte. Vincent s’est endormi sous la voiture.
22h50
La propriétaire arrive et ouvre la maison. Tout le monde peut aller se coucher.
Demain promet d’être encore pire.
