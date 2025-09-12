DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 19 aoÃ»t 2025 Ã 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Gloomy Eyes arrive en Septembre
ARTE nous annonce un jeu !Plongez dans un univers envoûtant où l'horreur devient poésie. ARTE annonce la sortie de Gloomy Eyes pour le 12 septembre 2025. Développé par Atlas V, Be Revolution Gaming, 3Dar, Fishing Cactus et édité par ARTE France et Untold Tales, le jeu sera disponibe sur Steam, GOG, Epic Games, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch.
Cette aventure "cosy-horror" vous invite à suivre deux protagonistes singuliers. Unis par leur mission, ils devront s'allier pour trouver la lumière dans un monde plongé dans l'obscurité éternelle. Avec une direction artistique qui rappelle l'univers de Tim Burton, le jeu offre une expérience solo-coop unique, où vous devrez alterner entre les deux personnages pour résoudre des énigmes au fil de l'histoire.
Gloomy Eyes raconte l'histoire de Gloomy, un jeune zombie attachant, et de Nena, une fille humaine pleine de vie. Contre toute attente, leur amitié défie les lois de ce monde hostile et les unit dans une quête pour retrouver le Soleil, qui a cessé de se lever face à la bêtise humaine.
Le jeu vous plonge dans un univers fantasmagorique, foisonnant de détails au charme macabre. Vous explorerez différents dioramas sous des angles variés, dans un monde délicieusement sombre. Grâce à son gameplay solo-coop, vous alternerez entre Gloomy et Nena pour combiner leurs compétences, surmonter des obstacles, résoudre des puzzles narratifs et percer les mystères de leur monde.
