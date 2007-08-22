Dernières actus
Publié le Mardi 19 août 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
The Huse of the Dead 2: Remake arrive sur switch
Le retour d'un jeu de zombies légendaire !Microids et Forever Entertainment sont ravis d'annoncer que The House of the Dead 2 : Remake sortira en version physique limitée le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà ouvertes ! Développé par MegaPixel Studio, ce remake est l'occasion de (re)découvrir le jeu culte de 1998 et ses zombies légendaires.
Préparez-vous à replonger dans l'ambiance des jeux d'arcade avec ce remake complet, qui vous transporte en Italie pour affronter de nouvelles menaces.
Deux ans après les événements du premier opus, les agents James Taylor et Gary Stewart sont chargés d'une enquête sur une épidémie de zombies. Ils rejoignent l'agente britannique Amy Crystal pour s'aventurer dans un véritable cauchemar, où ils devront survivre aux attaques incessantes de morts-vivants et d'autres créatures, tout en essayant de sauver les rares survivants. Seul ou en équipe, affrontez des zombies inédits et des boss encore plus redoutables dans ce jeu de tir intense et frénétique.
Le jeu est également disponible sur GOG et Steam.
