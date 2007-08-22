Dernières actus
Publié le Mardi 19 août 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Shiro Games dévoile des séquences de gameplay inédites pour les titres qu'il présentera à la gamecom 2025
Ça va être canonShiro Games, le développeur primé d'IP originales telles que Northgard (plus de quatre millions d'unités vendues) et Wartales (plus d'un million d'unités vendues), révèle des séquences de gameplay inédites pour les titres qu'il présentera à la gamecom 2025. La programmation de la gamescom 2025 de Shiro Games comprend SpaceCraft, la simulation spatiale interstellaire multijoueur et l'aventure d'automatisation ; Farever, le RPG d'action coopératif en ligne se déroulant dans un monde ouvert fantastique ; et Frostrail, le jeu de survie à la première personne du développeur de Barotrauma FakeFish.
Dans SpaceCraft, explorez un vaste univers vivant, peuplé de planètes, de champs d'astéroïdes, de stations spatiales et bien plus encore. Naviguez en temps réel et en toute fluidité, des profondeurs de l'espace aux surfaces planétaires, pour découvrir des ressources cachées. Assemblez des pièces pour concevoir et construire votre propre vaisseau spatial, et établissez des bases automatisées pour extraire des matériaux et fabriquer des modules avancés. Rejoignez ou créez des corporations en ligne pour collaborer à plus grande échelle.
Dans Farever, rassemblez votre équipe et plongez dans Farever, un RPG d'action coopératif en ligne se déroulant dans le monde ouvert et dynamique de Siagarta. Explorez des donjons, participez à des événements mondiaux épiques et affrontez des ennemis redoutables dans des combats dynamiques en temps réel. Choisissez parmi 10 classes distinctes et maniez plus de 100 armes uniques, chacune offrant des compétences et des synergies puissantes. En dehors des combats, exercez des professions importantes pour fabriquer de l'équipement, collecter des ressources et soutenir votre groupe. Que vous combattiez, fabriquiez ou exploriez, votre contribution façonne l'aventure.
Dans Frostrail, survivez à un monde post-apocalyptique glacial à bord de votre seul refuge : votre train. Pillez les colonies abandonnées pour récupérer des ressources, fabriquer et améliorer vos wagons, outils et armes. Combattez d'innommables abominations, les Revenants, dans des combats FPS intenses, tout en retournant au convoi avant que le paysage glacé ne fasse une nouvelle victime.
