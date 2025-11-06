DerniÃ¨res actus
(TEST) Mafia : The Old Country
Star Ores Inc. prÃ©sente un nouv...
Emergency Call 112 - The Firefig...
Warhammer 40,000: Dawn of War: D...
PubliÃ© le Mardi 19 aoÃ»t 2025 Ã 09:30:00 par ClÃ©mentine Carrasqueira
Battlefield 2042 : Une nouvelle grosse mise Ã jour
Ã€ la guerre comme Ã la guerreLe tout nouvel événement pour Battlefield 2042 intitulé En route vers Battlefield 6 vient d'être annoncé. Il ajoutera du contenu inédit au titre, dont un PASSE GRATUIT célébrant l'héritage de Battlefield, de nouveaux items, une version réinventée de la carte culte Iwo Jima et bien plus encore.
Cet événement offrira des récompenses exclusives pour les deux titres, dont plus d’une vingtaine dédiées à Battlefield 6 disponibles à la sortie du jeu. Les joueur·euse·s pourront débloquer ces récompenses en jouant à Battlefield 2042 et en progressant dans le passe gratuit.
Parmis les nouveaux items, nous retrouverons : un KFS2000 (se débloque avec le passe gratuit), un fusil de précision Lynx (récompense de bêta ouverte: les joueur·euse·s qui ont participé à la bêta ouverte recevront cette arme.), 2 chasseurs : A10 Warthog et SU-25TM Frogfoot (que l'on retrouve comme éléments du coffre).
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde Ã l'Ã©cole
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apÃ©ro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautÃ©s de dÃ©but AoÃ»t
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUAâ€™S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dÃ¨s aujourd'hui
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Permafrost est annoncÃ© pour Octobre
- Vampires : Bloodlord Rising arrive en Octobre
- Gloomy Eyes arrive en Septembre
- Food Industry en accÃ¨s anticipÃ©
- Honeycomb: The World Beyond sortira le 6 Novembre 2025
- The Huse of the Dead 2: Remake arrive sur switch
- Shiro Games dÃ©voile des sÃ©quences de gameplay inÃ©dites pour les titres qu'il prÃ©sentera Ã la gamecom 2025
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intÃ©grale 8 films (DVD)