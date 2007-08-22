Dernières actus
The Huse of the Dead 2: Remake a...
Shiro Games dévoile des séquen...
Les nominés pour la Gamescom Aw...
Battlefield 2042 : Une nouvelle ...
Publié le Mardi 19 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Honeycomb: The World Beyond sortira le 6 Novembre 2025
Je veux carresser tous les animauxBienvenue dans l'opération Honeycomb. EON Corp apprécie votre contribution à la survie de la Terre et aimerait vous rappeler que toutes les données que vous obtiendrez doivent rester strictement confidentielles.
Honeycomb : The World Beyond est un jeu de survie bac à sable sur la planète Sota7. Plongez dans un monde inconnu en tant qu'Hennessy, bioingénieur en mission. Sota7 semble beau et paisible, mais ne vous laissez pas tromper, il regorge de dangers. Découvrez des espèces de plantes et d'animaux extraterrestres, essayez de les comprendre, et utilisez votre savoir comme l'un des nombreux outils à votre disposition. Persévérez contre toute adversité, et soyez prêt à déjouer ou à fuir les dangers que vous pourriez rencontrer. Souvenez-vous, la curiosité peut être à la fois une malédiction et une bénédiction. Pour votre sécurité, nous vous conseillons de faire appel à nos drones-ruches pour agrandir votre base d'opérations et la rendre habitable et propice à la recherche. Découvrez de nouvelles ressources qui vous aideront à construire précisément ce dont vous avez besoin et à faciliter votre travail. Cette mission est un marathon, pas un sprint, et il est donc essentiel que vous vous mainteniez en bonne santé et que vous préserviez votre environnement.
Honeycomb : The World Beyond est un jeu développé par Frozen Way et édité par Snail Games USA et Frozen District. Le jeu sortira le 6 Novembre 2025 sur PC via Steam mais aussi sur PS5 et Xbox Series.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Permafrost est annoncé pour Octobre
- Vampires : Bloodlord Rising arrive en Octobre
- Gloomy Eyes arrive en Septembre
- Food Industry en accès anticipé
- Honeycomb: The World Beyond sortira le 6 Novembre 2025
- The Huse of the Dead 2: Remake arrive sur switch
- Shiro Games dévoile des séquences de gameplay inédites pour les titres qu'il présentera à la gamecom 2025
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)