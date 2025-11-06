DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 19 aoÃ»t 2025 Ã 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Permafrost est annoncÃ© pour Octobre
N'oubliez pas votre manteau, sinon c'est la mort assurÃ©e !Développé par SpaceRocket Games et édité par Toplitz Productions, Permafrost a été annoncé pour fin 2025 sur Steam, GOG et Epic Games.
Bienvenue en 2035. Un cataclysme apocalyptique a frappé, transformant le monde en une étendue glaciale : le Permafrost. L'humanité est fracturée, la communication rompue, et chaque jour est une épreuve impitoyable. Humains et bêtes, tous sont confrontés au même combat pour la survie. Aventurez-vous dans les vestiges de notre civilisation perdue, traversez des terres gelées et luttez pour trouver de précieuses ressources.
Pour survivre dans cet environnement hostile, vous devrez vous adapter à l'hiver sans fin. Chassez des animaux rares, collectez des ressources et fabriquez des outils pour affronter les conditions extrêmes. Apprenez à maîtriser les éléments pour assurer votre survie.
Dans ce monde hostile, les ressources sont rares et leur bonne gestion est vitale. Le bois ne suffira pas pour construire et vous réchauffer. Vous devrez aussi compter sur les accumulateurs de l'ancien monde, qui figurent parmi les objets les plus précieux que vous découvrirez en explorant le Permafrost.
