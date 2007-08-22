Dernières actus
Publié le Mardi 19 août 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Food Industry en accès anticipé
Voilà un jeu qui vous donnera faim !Préparez-vous à bâtir un empire ! Le studio français Evolugame est fier d'annoncer que son nouveau city-builder stratégique, Food Industry, sortira en accès anticipé sur Steam au quatrième trimestre 2025. Le jeu propose une expérience de gestion inédite, mélangeant des mécaniques de construction classiques avec des innovations modernes, le tout dans un univers perturbé par les excès de l'industrialisation.
Après des années de surindustrialisation et de surexploitation, le climat s'est déréglé, provoquant de violentes tempêtes et des bouleversements écologiques. Contraint de repartir de zéro sur de nouvelles terres, votre mission est de reconstruire une société durable en évitant les erreurs du passé. Dans ce monde où la nourriture est devenue la monnaie d'échange, votre capacité à vous adapter est la clé de la survie.
Dans Food Industry, vous êtes à la tête d'une nouvelle colonie, avec pour mission de bâtir une ville moderne. Votre stratégie repose sur la construction, la gestion des ressources, la satisfaction de vos citoyens et l'adaptation aux événements climatiques. Pour assurer la survie et la prospérité de votre peuple, la production alimentaire doit être au cœur de vos priorités. Mais attention, le changement climatique et la pollution sont des menaces majeures qu'il faudra gérer pour éviter la colère de la population.
