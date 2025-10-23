DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 19 aoÃ»t 2025 Ã 11:35:00 par Anthony Razafinjatovo
Vampires : Bloodlord Rising arrive en Octobre
MÃªme pour un vampire, le sang est Ã consommer avec modÃ©ration !Toplitz Productions ont annoncé la sortie de Vampires : Bloodlord Rising prévue pour le 23 Octobre 2025. Développé par Mehuman Games, il sera disponible sur Steam, Epic Games et GOG.
Vous êtes Dragos, un survivant qui a subi une attaque de vampire, et est devenu à son tour une créature de la nuit. Vous devez désormais vous faire une place au sommet de la hiérarchie vampirique, tout en étant tiraillé entre l'irrésistible soif de sang et la responsabilité de protéger les vassaux de votre domaine, en Sangavie.
Explorez le sombre passé de cette région fictive des Balkans, construisez et personnalisez votre propre château pour asseoir votre pouvoir et améliorer vos capacités. Le destin de Sangavie dépendra de vos choix et des décisions déchirantes que vous devrez prendre tout au long de cette aventure cinématique.
Explorez un immense monde ouvert, de chaînes de montagnes aux marécages, où chaque zone abrite dangers et découvertes. Les plus audacieux seront récompensés, mais de redoutables ennemis les attendent.
Construisez le château de vos rêves ou de vos cauchemars. Des dizaines de murs, toits, et meubles sont disponibles pour une personnalisation totale. N'oubliez pas votre cercueil, pour un repos éternel élégant !
Gérez la vie de vos vassaux et choisissez vos fidèles éternels. Succomberez-vous à la soif de sang, ou deviendrez-vous un dirigeant bienveillant ? Utilisez leurs forces et faiblesses pour bâtir votre lignée.
En tant que vampire, vous bénéficiez de capacités surhumaines : force, vitesse et perception accrues. Découvrez un monde invisible aux mortels et prenez même la forme d'une chauve-souris pour explorer le monde en volant.
