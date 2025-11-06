DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 19 aoÃ»t 2025 Ã 12:00:00 par ClÃ©mentine Carrasqueira
(TEST) MSI Strike 600 Silent
Taper en douceurLe MSI Strike 600 Silent, c’est un peu comme un ninja sous caféine : rapide, précis, et surtout silencieux. Tellement silencieux, d’ailleurs, que tu peux rager à 3h du matin sans réveiller personne, sauf évidemment si tu hurles et tape dans le mur comme un vrai mâle alpha. Avec ce clavier, même tes touches ont peur de faire du bruit. Il est parfait pour ceux qui veulent tryhard sans se faire exfiltrer par leur coloc qui bosse tôt. Bref, un vrai clavier de gamer discret, mais mortel.
Côté design, le Strike 600 Silent affiche un look sobre mais classe. Genre le costume trois pièces du clavier gamer. Pas de RGB qui clignote comme un sapin de Noël en burn-out, ici c’est full élégance. Il a compris qu’on pouvait être performant sans ressembler à une boîte de nuit. Mais attention, sobriété ne veut pas dire mollesse. Sous les capots, on retrouve des switches mécaniques silencieux qui font clic dans ta tête mais pas dans tes oreilles. Parfait pour farm les map OSU à 2h du mat parce que "tqt je vai y arriver c'est de la mémoire musculaire". Le repose-poignet magnétique, lui, c’est le genre de confort dont on ne peut plus se passer. Une fois que tu y goûtes, tu tapes un mail avec et t’as l’impression d’écrire la Constitution. Et parlons connectivité : un câble USB tressé solide comme un câble d’escalade, parce que MSI a compris que les gamers, parfois, c’est des bourrins. Ce clavier est prêt pour la guerre, même si toi, tu fais juste un 1v1 sur Valorant. D'ailleurs mon petit frère est Immortel 3. J'ai pas tout compris mais apparemment c'est très bien et il est super fort. Il a intérêt à devenir joueur pro et à nous acheter une maison plus tard quand moi je vendrai mes pieds sur OnlyFan pour m'en sortir.
Mais si c'est plus jouer du clavier qui t'intéresse, lis donc le test !
