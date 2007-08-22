Dernières actus
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Road Kings a été annoncé
Denevez le meilleur conducteur de semi-remorque !Lors de l'Opening Night Live, Saber Interactive et Focus Entertainment ont présenté Road Kings, une nouvelle simulation de poids lourds. Le jeu vous met au volant d'une semi-remorque de 40 tonnes et vous invite à parcourir les magnifiques paysages du sud des États-Unis.
Commencez au bas de l'échelle et gravissez les échelons pour devenir un propriétaire-exploitant de renom. Pour y parvenir, forgez-vous une réputation sur la route en affrontant vos concurrents et en développant des partenariats solides, le tout en bravant des intempéries aussi imprévisibles que dangereuses. Chaque kilomètre parcouru façonnera votre carrière, alors gérez vos itinéraires et vos livraisons avec soin. Parcourez de longues distances à bord de camions de marques officielles, explorez des environnements riches en détails, découvrez des monuments emblématiques et relevez des défis imprévisibles.
En tant que chauffeur débutant, vous devrez affronter la concurrence tout en développant de précieux partenariats. Livrez des marchandises sur de longues distances malgré une météo imprévisible et des routes dangereuses, et forgez votre réputation dans le monde immersif de Road Kings.
Le jeu propose une simulation de nouvelle génération où chaque détail technique a son importance : poids, freins, moteur, pneus, transmission, surface de la route et météo. Parcourez de longues distances dans des camions de marques officielles, entièrement personnalisables, et explorez des environnements riches et détaillés.
Quand une catastrophe survient, vous serez le seul à pouvoir aider les communautés en livrant des ressources essentielles. Vous déciderez de votre parcours : diversifier votre clientèle ou devenir le meilleur fournisseur d'une poignée d'entreprises. En mode multijoueur asynchrone, vous pouvez même créer ou rejoindre une entreprise et gravir les échelons du classement.
Voyagez à travers les paysages du sud de la Géorgie et du nord de la Floride, fidèlement reproduits. Soyez vigilant, car la moindre infraction peut affecter votre réputation et vos finances.
Road Kings est prévue pour 2026 sur PS5, Xbox Series XIS, et Steam.
