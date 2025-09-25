Dernières actus
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 11:40:00 par Anthony Razafinjatovo
Out of Time est en précommande
Affrontez vos ennemis à travers le tempsLe nouveau trailer de gameplay d'Out of Time est là, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est survolté ! Préparez-vous à une bande-annonce avec plus de chaos par seconde que votre cerveau ne peut en absorber. Plongez dans des parties roguelike effrénées, découvrez des combos d'équipement complètement fous et un chaos coopératif sans limites. Vous clignez des yeux et vous ratez une scène ? Pas de problème, vous pourrez toujours remonter le temps ! Le jeu est actuellement disponible en précommande sur l'Epic Games Store et sortira le 25 Septembre 2025.
Out of Time est un jeu roguelike coopératif au rythme effréné, où la survie de votre équipe dépend de votre équipement et de votre esprit d'équipe. Combattez à travers un monde fracturé où passé, présent et futur s'entremêlent. Affrontez des hordes d'ennemis corrompus, des boss brutaux et des mini-jeux chaotiques avant que le temps ne soit écoulé.
Construisez votre style de jeu grâce à des dizaines d'armes et d'ensembles d'équipement uniques, qui débloquent des capacités et des mini-jeux. Combinez puissance de feu (DPS), soins de soutien, ou un bon rôle de tank pour créer votre propre approche.Dans Out of Time, restez près de votre équipe ! Le système "Tether" récompense la proximité avec des bonus, des soins et des statistiques partagées. Si vous vous éloignez, vous mettez en danger toute l'équipe. La collaboration n'est pas une option, c'est la clé de la survie.
Combattez à travers des époques qui s'effondrent et se mélangent. Chaque partie est unique grâce à des cartes dynamiques, des ennemis de plus en plus forts et des événements surprenants.
Chaque partie est une course chaotique et intense, remplie de combats et de boss ridicules. Que vous gagniez ou perdiez, vous reviendrez plus fort, plus intelligent et plus déterminé que jamais.
Rejoignez d'autres joueurs dans l'Infinitopia, le nouveau bastion de l'humanité. Dans ce hub d'allure MMO, vous pourrez montrer votre équipement, planifier vos builds et relever les défis de contenu saisonnier. Affrontez d'autres joueurs dans les classements et débloquez de nouvelles ères pour faire évoluer votre arsenal dans un univers où la survie mène à la progression.
