Publié le Mercredi 20 août 2025 à 11:20:00 par Anthony Razafinjatovo
Tales of Xillia Remastered arrive fin Octobre
Découvrez le nouvel opuse de la série Tales of !Bandai Namco Entertainment Europe annonce la sortie de Tales of Xillia Remastered, le nouvel opus de la série Tales of. Les joueurs pourront redécouvrir l'histoire croisée de deux héros, avec des graphismes et un gameplay améliorés. Le jeu sera disponible le 31 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch.
Tales of Xillia Remastered vous invite à découvrir l'histoire de Rieze Maxia, un monde où humains et esprits vivaient autrefois en harmonie. Le jeu est le premier de la série à vous laisser choisir d'incarner l'un des deux protagonistes et de suivre les événements de son point de vue.
L'aventure commence lorsque l'étudiant en médecine Jude Mathis rencontre Milla Maxwell, une mystérieuse jeune femme qui se présente comme le Seigneur des Esprits. Leur chemin croise celui d'une arme secrète et destructrice, détenue par le royaume de Rashugal. Alors que la guerre menace, Jude le scientifique et Milla la spirituelle doivent surmonter leurs divergences et s'unir. Ils sont les seuls à croire en une coexistence pacifique entre deux mondes que tout oppose.
Cette nouvelle version remastérisée offre des graphismes améliorés et de nombreuses optimisations pour le confort de jeu. La sauvegarde automatique et l'accès anticipé au Grade Shop faciliteront la progression des nouveaux joueurs et raviront les fans de ce JRPG sorti il y a 12 ans. Tales of Xillia Remastered inclut également tout le contenu téléchargeable de l'original, comme des costumes, des objets bonus et d'autres extras appréciés des fans.
