Publié le Mercredi 20 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira
Project Motor Racing : De nouvelles annonces
Vroum VroumTraversez les époques au volant de 70+ voitures reproduites avec minutie, dans 10 catégories emblématiques et sur 27 circuits mondiaux. Aussi bien adapté aux sim racers aguerris qu'aux pilotes en herbe, Project Motor Racing propose unne carrière solo, des modes de course en ligne, des événements en jeu et une expérience de course exceptionnelle
Project Motor Racing est un jeu de simulation de conduite de voitures de courses. Le jeu propose une simulation de pointe grâce à un rendu physique précis ( le nouveau moteur physique offre un réalisme inégalé en matière de maniabilité et de retour de force), mais aussi un moteur physique d'avant-garde basé sur le GIANTS Engine 10 facilitant les mods. Un programme de test par des pilotes assure que la maniabilité de chaque voiture a été testée avec soin et approuvée par les marques partenaires et des centaines de pilotes professionnels du monde entier pour garantir une précision de conduite authentique.De plus, le design audio immersif donc l'ambiance sonore intense du sport automobile a été capturée comme jamais.
Parmis les nouveautées annoncées on retrouve Porsche qui rejoint officiellement la compétition, avec une gamme puissante qui couvre plusieurs décennies de gloire dans le sport automobile. Les fans pourront prendre le volant de véhicules Porsche iconiques, de la Porsche 963 2023, vainqueur du championnat, à la voiture qui a lancé la dynastie, la 917K 1970, en passant par une multitude de modèles légendaires, notamment la 911 GT3 R (992), la 911 GT1-98 et la 962C. À ces icônes s'ajoutent les nouvelles arrivées d'Aston Martin (l'Aston Martin Valkyrie Hypercar 2025 et l'AMR Vantage GT3) ainsi que la Ford Mustang GT4 2024. Mais ce n'est pas tout car Project Motor Racing élargit également sa liste de circuits avec trois légendes supplémentaires : le Circuit de Spa-Francorchamps, le Nürburgring Nordschleife et Mount Panorama, Bathurst, tout en confirmant que le jeu sera lancé avec 28 tracés répartis sur 18 sites à travers le monde.
Project Motor Racing est un jeu développé par Straight4 Studios et édité par Giants Software. Le jeu sera disponible le 25 Novembre 2025 sur PC via Steam mais aussi sur PS5 et Xbox Series.
