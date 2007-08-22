Dernières actus
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Mort sur le Nil : Un trailer gameplay et les précommandes
Ma grand mère va y être accroDans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d'un meurtrier mène une détective privée de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l'Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d'enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements.
Mort sur le Nil est un jeu d'enquête solo qui nous plonge dans les années 70 à travers le livre éponyme de la célèbre Aghata Christie. Vous y incarnez Hercule Poirot et la détective Jane Royce, et tentez d'élucider deux mystères étroitement liés. Mais le scénario du jeu ne se résume pas simplement au récit du livre, car il recèle bien des mystères et des retournements de situation, y compris pour les passionnés de l'œuvre d'Agatha Christie. Entre mouvements féministes, émergence des droits des minorités et libération des mœurs, cette époque vibrante conjugue discothèques, pattes d'éph et psychédélisme pour un pannel de personnages (et de suspects !) plus que varié.
Bien que le jeu soit disponible seul, il possède aussi une édition Physique Limitée et une édition Deluxe Digitale. L' édition limitée comprend le jeu complet, un Artbook de 48 pages “The Art of Death on the Nile”, un marque-page stylisé et la bande originale du titre en version numérique. La version Deluxe elle, offre la bande originale numérique complète du jeu et l'’artbook numérique "The Art of Death on the Nile".
Mort sur le Nil est un jeu développé et édité par Microids. Il sortira le 25 Septembre 2025 et sera disponible sur PC via Steam, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.
