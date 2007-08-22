Dernières actus
Publié le Mercredi 20 août 2025
Shenmue III Enhanced annoncé à la gamescom
Revivez les aventures de Shenmue !Le légendaire créateur de jeux vidéo Yu Suzuki et l'éditeur ININ Games annoncent la sortie de Shenmue III Enhanced, une édition améliorée du célèbre jeu d'aventure. Cette version reste fidèle à l'originale tout en apportant des améliorations modernes.
Le jeu propose des graphismes retravaillés, notamment des textures plus nettes, des détails plus riches et des temps de chargement réduits. Le jeu supporte également la 4K ainsi que les technologies DLSS/FSR pour des performances optimales. Le monde de Niaowu est plus vivant que jamais grâce à une densité accrue de PNJ.
Le gameplay a également été amélioré avec des ajustements optionnels du système de stamina et la restauration de la santé avant les combats, offrant une progression plus fluide. Les interactions sont simplifiées avec la possibilité de passer les cinématiques, des fenêtres de QTE élargies et une navigation optimisée dans les menus. Pour les puristes, un mode de caméra classique inspiré des précédents épisodes est disponible, et toutes les modifications peuvent être désactivées pour conserver l'expérience de jeu originale.
Le jeu sera disponible sur Epic Games, Steam, PS5, et, pour la première fois, sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch.
