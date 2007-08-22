Dernières actus
Project Motor Racing : De nouvel...
Mort sur le Nil : Un trailer gam...
Xbox Game Pass : les nouveautés...
Shenmue III Enhanced annoncé à...
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Warhammer 40,000 : Dawn of War IV a été annoncé
La série fait son grand retour avec un opus très attendu !L'annonce a fait l'effet d'une bombe lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom ! Deep Silver et KING Art Games ont officiellement dévoilé Warhammer 40,000 : Dawn of War IV.
L'annonce a été accompagnée d'un tout nouveau trailer cinématique, qui offre aux fans un aperçu des combats épiques et brutaux de la franchise. Narré par le capitaine Cyrus des Blood Ravens, le trailer dévoile les quatre factions jouables : les Space Marines, les Orks, l'Adeptus Mechanicus et les Necrons. On y retrouve aussi des personnages emblématiques comme Jonah et Gorgutz, et l'on découvre la nature sombre et brutale de la guerre, aussi bien au corps-à-corps qu'à distance.
Warhammer 40,000 : Dawn of War IV signe un retour aux sources de la franchise. Le jeu reprend les mécaniques classiques de construction de bases, de grandes armées et de stratégie profonde, tout en les modernisant. Le nouveau scénario se déroule sur la planète Kronus, environ 200 ans après les événements de Dawn of War: Dark Crusade.
Warhammer 40,000 : Dawn of War IV sera disponible sur Steam à sa sortie. La guerre reprend et les fans peuvent se réjouir du retour de cette saga culte du jeu de stratégie en temps réel !
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
- FELLOWSHIP, Sortira le 9 Octobre en accès anticipé sur steam
- 2K26 dévoile un nouveau trailer
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)