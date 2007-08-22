Dernières actus
New Cronos: The New Dawn : Un no...
Vampire: The Masquerade – Bloo...
Warhammer 40,000 : Dawn of War I...
Project Motor Racing : De nouvel...
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
John Carpenter's Toxic Commando dévoile son gameplay
Prêt à défoncer du mutants en masse ?Saber Interactive et Focus Entertainment ont profité de l'Opening Night Live de la Gamescom pour dévoiler le premier trailer de gameplay de John Carpenter’s Toxic Commando. Dans ce FPS coopératif à quatre joueurs, votre mission est d'exterminer des hordes de mutants pour sauver la planète.
Dans un futur proche, une expérience scientifique tourne mal et réveille l'ancestral Sludge God. Ce monstre transforme le sol en matière noire et ses habitants en mutants. Pour y remédier, le scientifique à l'origine de ce chaos engage la seule équipe qu'il peut se permettre : le Toxic Commando.
Incarnez un membre de ce commando, faites équipe avec vos amis et renvoyez le Sludge et sa horde d'où ils viennent. Choisissez votre classe et votre style de jeu, prenez votre voiture préférée et sauvez la planète à l'aide de vos armes, de vos pouvoirs spéciaux et de vos katanas.
Le jeu, propulsé par le Swarm Engine de Saber (également utilisé pour World War Z: Aftermath et Warhammer 40,000: Space Marine 2), permet d'affronter des centaines d'ennemis à pied ou en véhicule. Avec le mode coopératif multiplateforme, les fans de films d'horreur des années 80 pourront jouer ensemble dès la sortie du jeu, début 2026. Le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series XIS, Epic Games et Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
- FELLOWSHIP, Sortira le 9 Octobre en accès anticipé sur steam
- 2K26 dévoile un nouveau trailer
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)