(Gamescom) World of Tanks Heat (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 20 août 2025 à 13:15:00 par Walid Hamadi
Des chars qui varient
La première partie était un match à mort en 5v5 et nous avions le choix entre une dizaine de chars futuristes équipés de technologies s’apparentant à des capacités spéciales. Pour rendre l’expérience plus humaine, chaque machine a son agent attitré. Bien entendu, chacun a ses attributs de vitesse, résistance, puissance et techniques, mais dans cette preview, les capacités étaient souvent partagées entre plusieurs personnages. En testant deux classes différentes (un défenseur et un DPS), nous n’avons constaté qu’une légère différence de longueur entre les rechargements de tir, à voir si d’autres persos seront avantagés sur ces cooldowns.
Sur la map, tout juste assez grande pour un match à mort, trainent quelques bonus de santé, de vitesse ou de cooldowns très utiles dans les moments chauds. La tactique consistant principalement à « rester groupir » le plus possible ou de se séparer en 2 petits groupes pour se couvrir les uns les autres, les échauffourées au corps à corps arrivent souvent. Personnellement, j’avais fini par me tenir un peu plus éloigné en hauteur pour sniper les ennemis qui étaient concentrés sur mes collègues. Il suffit alors d’attendre qu’ils me présentent leur croupion pour que je puisse viser leur point faible et faire un maximum de dégât. Les fameux « ass-shots » dévastateurs.
Cette partie brillamment gagnée, il était temps de découvrir une partie de capture de zone. Toujours en 5v5, ces zones étaient au nombre de 5 sur une map cette fois un peu trop grande à mon goût, mais c’est sans doute parce que je n’avais pas envie d’y aller en mode tactique. En fonçant dans le tas, j’espérais du soutien de mes coéquipiers, mais trop souvent nous étions éparpillés et n’avons pu tenir nos bases suffisamment longtemps. Et ce ne sont pas mes capacités de leurre ou de pilonnage aérien qui m’ont été utiles dans cette carte dont la zone centrale était sous-terraine. Tant pis pour nous, mais ça restait amusant.
Moins véloce qu’un Valorant et sans doute moins exigeant, World of Tanks Heat semble être une bonne alternatives aux joueurs frustrés par les pro-gamers qu’ils peuvent rencontrer dans les autres jeux dont il s’inspire. Il décevra peut-être les férus d’Histoire et de réalisme qui ne pourront pas conduire de Char B1 ou de T-62, mais ceux-ci pourront rêver au futur de ces machines de mort qu’ils admirent tant.
