(TEST) Drag x Drive

Publié le Mercredi 20 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Irl c'est hyper impressionnant le freestyle de fauteuil roulant

En vrai comme beaucoup de gens j'avais peur que ce soit juste "handicapé simulator", ce qui aurait pas été super ouf pour nos copains handi. D'ailleurs vous connaissez le Wheelchair Freestyle (ou Wheelz) ? C'est super impressionnant je pensais pas voir un jour des personnes sans jambes fonctionelles aussi agiles et rapides. Ça saute, ça rebondit, ça accélère et ça fait des figures plus stylées que moi en skate. Nan vraiment total respect je dois l'avouer.Mais revenons au jeu !, c’est pas juste un nom qui claque comme un rétro dans une ruelle. C’est un univers parallèle où chaque virage est un choix stratégique, chaque drible est une ligne de code, et chaque bug... est un obstacle qu’on prend en dérapage contrôlé. Tu croyais que c’était un simulateur de course ? Raté. Tu pensais que c’était un outil de dev ? Presque. Tu espérais un endroit pour allier vitesse, style, et un peu de chaos organisé pour marquer des paniers ? Bingo. Ici, les règles sont simples : Si t’es lent, t’es largué. Mais si t’as du style, t’as déjà gagné. Alors attache ta ceinture, mets ton moteur en mode turbo, et oublie le bouton “frein”. Bienvenue dans: là où même le panier fait du bruit pour encourager les sportifs.Enfin bref si t'es un fada de sport, de roues bien huilées et de nouvelles technologies, ce jeu va te plaire !