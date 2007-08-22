Dernières actus
Out of Time est en précommande
LEGO BATMAN : L’HÉRITAGE DU C...
Tales of Xillia Remastered arriv...
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira
(TEST) Drag x Drive
Irl c'est hyper impressionnant le freestyle de fauteuil roulantEn vrai comme beaucoup de gens j'avais peur que ce soit juste "handicapé simulator", ce qui aurait pas été super ouf pour nos copains handi. D'ailleurs vous connaissez le Wheelchair Freestyle (ou Wheelz) ? C'est super impressionnant je pensais pas voir un jour des personnes sans jambes fonctionelles aussi agiles et rapides. Ça saute, ça rebondit, ça accélère et ça fait des figures plus stylées que moi en skate. Nan vraiment total respect je dois l'avouer.
Mais revenons au jeu ! DragxDrive, c’est pas juste un nom qui claque comme un rétro dans une ruelle. C’est un univers parallèle où chaque virage est un choix stratégique, chaque drible est une ligne de code, et chaque bug... est un obstacle qu’on prend en dérapage contrôlé. Tu croyais que c’était un simulateur de course ? Raté. Tu pensais que c’était un outil de dev ? Presque. Tu espérais un endroit pour allier vitesse, style, et un peu de chaos organisé pour marquer des paniers ? Bingo. Ici, les règles sont simples : Si t’es lent, t’es largué. Mais si t’as du style, t’as déjà gagné. Alors attache ta ceinture, mets ton moteur en mode turbo, et oublie le bouton “frein”. Bienvenue dans DragxDrive : là où même le panier fait du bruit pour encourager les sportifs.
Enfin bref si t'es un fada de sport, de roues bien huilées et de nouvelles technologies, ce jeu va te plaire !
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
- FELLOWSHIP, Sortira le 9 Octobre en accès anticipé sur steam
- 2K26 dévoile un nouveau trailer
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)