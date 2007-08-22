Dernières actus
(Gamescom) World of Tanks Heat (...
(Gamescom) Resident Evil Requiem...
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 13:30:00 par Vincent Cordovado
(Gamescom) Phantom Blade Zero (PS5, PC)
On s'en coupe une tranche ?
A l'instar de Resident Evil Requiem, pas de contexte pour cette démo prévue spécialement pour cette Gamescom 2025. Pour autant, nous avons pu apprécier le gameplay de ce Soul-like qui fleure bon le Sekiro : Shadows Die Twice à la sauce chinoise saupoudré de Ninja Gaiden. Aux commandes de Soul, nous avons pu trancher divers mobs, allant des combattants à l'épée, à ceux qui tirent à l'arc ou au pistolet, jusqu'à un boss.
Si la direction artistique fait effectivement penser aux titres de From Software, la prise en main est bien plus proche d'un Ninja Gaiden que d'un Sekiro ou d'un Elden Ring. En effet, cela reste globalement bien plus souple, avec des combos assez faciles à balancer et des déplacements plus rapides et nerveux. Là où le gameplay devient un peu plus subtil, c'est lorsqu'il s'agit de parer et de contre-attaquer : tout se joue sur le timing avec des touches à presser en fonction de la couleur des attaques reçues. C'est simple mais efficace. Lorsque les ennemis sont proches de la mort, il est possible de les achever avec des mises à mort bien sympathiques, à base de décapitation et d'éventration dans les règles de l'art. Franchement, les affrontements font mouches et rappellent les films d'action asiatique.
Le titre s'annonce globalement assez exigeant. En effet, bien qu'ayant joué en mode facile, mode préconisé par les développeurs pour ne pas perdre de temps, je suis mort 2 fois, pourtant, avec une maîtrise relativement correctes du systèmes de contres-attaques. Du coup, on peut imaginer que le titre devrait nous donner du fil à retordre dans les niveaux de difficultés plus élevés.
Graphiquement, sans être une tuerie, même à l'aide d'une NVIDIA GeForce RTX 5090, le titre reste agréable à regarder. Les environnements de cette démo étaient relativement petits, mais le mélange du style Soul-like dans un environnement chinois fonctionne bien avec quelques beaux panoramas.
Au final, ce premier contact était relativement satisfaisant. J'ai bien aimé la direction artistique et la prise en main, rapide, efficace mais aussi exigeante. En revanche, j'ai noté quelques problèmes de caméra assez relous lorsqu'on affronte 3 ou 4 ennemis en même temps ainsi que quelques bugs. Mais gageons que tout ceci sera corrigé ou amélioré d'ici la sortie du titre qui n'est, à l'heure actuelle, pas précisément planifiée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
- FELLOWSHIP, Sortira le 9 Octobre en accès anticipé sur steam
- 2K26 dévoile un nouveau trailer
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)