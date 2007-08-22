Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025
World Of Warcraft : Midnight, la prochaine extension
Ce jeu est immortelUn monde peut-il plonger dans les ténèbres tout en suivant la voie de la lumière ? La dualité de Midnight, deuxième chapitre épique de la saga de l’Âme-monde de World of Warcraft, explore cette question alors que le conflit imminent entre les forces de la Lumière et du Vide menace de consumer Azeroth.
Dans World of Warcraft: Midnight, l’épopée continue. Affaiblis suite à leur combat contre Dimensius l’Omni-dévoreur au cours des évènements de The War Within, les champions et championnes d’Azeroth peinent à se remettre des complots de Xal’atath, messagère du Vide. Toutefois, cette dualité ne se limite pas au conflit existant entre la Lumière et le Vide. Elle explore aussi la dichotomie de la destruction et de la création. Alors que les armées du Vide menacent de détruire Azeroth, l’heure est venue de bâtir ce dont tout le monde rêvait… un foyer. À compter d’aujourd’hui, vous pouvez précommander Midnight et vous préparer aux batailles imminentes. Midnight vous offre une multitude de nouveaux contenus : découvrez des terres inédites ou remaniées, participez à des chasses épiques, obtenez de nouveaux pouvoirs, forgez de nouvelles alliances et plus encore.
World of Warcraft: Midnight est un jeu PC disponible sur la boutique Battle.net.
