Publié le Jeudi 21 août 2025 à 10:30:00 par Vincent Cordovado
(Gamescom) Légendes Pokémon : Z-A fait pschit (Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
La douche froide
Attendu pour le 16 octobre prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, j'ai eu la possibilité de poser mes mimines sur Légendes Pokémon : Z-A via une courte session de jeu d'une vingtaine de minutes, découpée en 2 parties. Et autant vous dire que malheureusement pour moi, je n'en ressors pas totalement convaincu, voire pire, avec des craintes. Je vous explique pourquoi.
Avant toute chose, sachez que j'ai joué à la version Switch 2 du titre. Si de ce que j'ai vu, c'est plus propre que les versions Switch 2 de Pokémon Violet et Ecarlate, globalement, l'ensemble reste encore super fragile, pour ne pas dire très moyen. Alors oui, c'est une démo, donc j'attendrais avant d'avoir un avis tranché sur ce point, hein, vu que certaines choses n'ont pas pu être vérifié, comme la distance d'affichage ou le nombre de Pokémon qui peuvent apparaitre en simultané à l'écran, mais le peu que j'en ai vu n'a pas franchement permis de me rassurer.
La première partie de cette démo m'a permis de participer à une des manches du Tournoi Royale Z-A. Grosso modo, on se retrouve dans une zone de combat délimitée et l'on doit y gagner suffisamment de points en affrontant des dresseurs pour obtenir un Ticket de Challenger et passer au cran supérieur. Chose franchement étrange, il est possible de prendre le Pokémon d'un dresseur à revers afin de lui infliger un coup critique via une attaque surprise. Pourquoi je trouve ça étrange ? Tout simplement parce que ça ne reflête pas trop l'esprit fair-play de l'univers Pokémon. Franchement, c'est étonnant. Mais à la limite, ce n'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Nan, la véritable déconvenue via du système de combat.
Légendes Arceus avait réussi à créer la surprise avec un gameplay qui reprenait à la fois ceux des épisodes classiques, au tour par tour, tout en y ajoutant une petite subtilité via des attaques qu'on pouvait lancer, en plus du mode normal, en mode rapide mais avec une force de frappe plus faible ou en mode puissant, avec une force accrue mais une vitesse réduite. Et franchement, ça marchait du tonnerre et cela permettait de décupler les stratégies. Dans Légendes Pokémon : Z-A, on oublie totalement cette formule et on se retrouve avec des affrontements en temps réel.
Si chaque Pokémon possède toujours un moveset composé de quatre attaque, maintenant, on lance les attaques comme on le souhaite. Il n'y a plus de gestion de PP et l'on peut attaque à l'infini. La seule chose qui nous limite le fait de spammer comme un dingue nos touches est que chaque attaque possède un cooldown. Alors si sur le papier, je peux comprendre la logique d'avoir modifier la formule, pour finalement, ben proposer des affrontements proches de l'animé où il faut réagir rapidement pour que ce soit un peu nerveux, je me dis que forcément, on va perdre tout l'aspect stratégique de la licence, avec cette formule. Perso, j'ai eu la sensation de jouer à un bête jeu d'action en spammant toujours les 2 mêmes touches.
Pour la seconde partie de la démo, j'ai dû affronter la Méga évolution d'Absol avec un Lucario. Mon Pokémon ne pouvait pas lui infliger de dégats tant qu'il n'était pas lui-même Méga évolué. Pour lui permettre de l'être, il fallait attaquer le Méga Absol, pour pouvoir récupérer des orbes pour remplir la jauge de Méga évolution et se transformer pour enfin pouvoir lui infliger des dégâts. Rien de folichon pour le coup, si ce n'est que le Méga Absol s'attaquait d'avantage à moi qu'à mon Pokémon, ce qui nécessitait d'être constamment en mouvement.
Très honnêtement, je sors assez dubitatif de cette présentation. Grand fan de la licence, j'ai été déçu de découvrir un tel changement dans le gameplay. Alors oui, c'est très bien que Pokémon tente de changer sa formule et Légendes Pokémon est parfait pour faire des essais, mais pour le coup, j'ai l'impression qu'on se trompe d'orientation. Mais bref, je vais prendre les pincettes de rigueur, mettre de l'eau dans mon vin et attendre sagement la sortie du titre pour pouvoir me faire un avis définitif. Mais pour l'instant, malheureusement, ça me semble mal engagé.
