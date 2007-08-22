Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 13:00:00 par Anthony Razafinjatovo
TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
Le célèbre RPG est désormais disponible pour les joueurs console !SQUARE ENIX a fait une annonce marquante lors du Xbox Games Showcase de la Gamescom : le célèbre RPG tactique de la Team Asano, TRIANGLE STRATEGY, est désormais disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC Xbox (grâce à Play Anywhere). Une excellente nouvelle pour ceux qui attendaient de découvrir ce titre auparavant exclusif à la Nintendo Switch et à Steam. Pour célébrer cette sortie, les abonnés PlayStation Plus peuvent l'acheter avec une remise de 30 % jusqu'au 3 septembre
Développé par l'équipe d'OCTOPATH TRAVELER et BRAVELY DEFAULT, TRIANGLE STRATEGY est un RPG tactique qui met en scène trois royaumes en conflit : Glenbrook, Aesfrost et Hyzante. Le sort de ces royaumes repose entre vos mains. Vous devrez guider le protagoniste Serenor Wolffort et ses compagnons : son ami d'enfance, le prince Roland, sa fiancée, la princesse Frédérica Aesfrost, et le majordome de la maison Wolffort, Benedict, à travers un nouveau conflit qui fait rage..
Vos décisions et vos actions dans le jeu façonneront votre conviction, un système qui repose sur trois valeurs fondamentales : le pragmatisme, l'éthique et la liberté. Le chemin que vous emprunterez dans l'histoire, ainsi que le type d'unités qui se rallieront à vous, dépendront de ces choix.
Dans TRIANGLE STRATEGY, le destin du groupe est entre vos mains. Les décisions clés sont prises à l'aide de la Balance des Convictions, où vous devrez convaincre vos alliés de vous suivre. Chaque choix a un impact considérable sur l'histoire.
Le terrain est votre meilleur allié. Prenez de la hauteur pour obtenir un avantage tactique et relevez des défis stratégiques. Formez une équipe avec des personnages aux compétences uniques, flanquez vos ennemis et combinez les attaques de vos alliés pour des assauts dévastateurs.
