Dernières actus
The Rogue Prince of Persia est d...
TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5...
2K26 dévoile un nouveau trailer
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 13:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
La ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X arriventEn partenariat avec ASUS, Xbox a profité de la Gamescom 2025 pour annoncer une excellente nouvelle : les nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront disponibles le 16 octobre prochain.
Ces consoles portables marquent une nouvelle étape pour le jeu sur Xbox et PC. Elles permettent aux joueurs d'accéder à leurs jeux préférés sur Xbox, Battle.net et d'autres grandes plateformes, où qu'ils soient. Que ce soit pour explorer les skateparks de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ou plonger dans l'action de Gears of War: Reloaded, les Xbox Ally et Xbox Ally X sont conçues pour offrir aux joueurs la liberté de jouer à leur façon, n'importe où et n'importe quand.
En plus de l'annonce des nouvelles consoles, Xbox a présenté le « Handheld Compatibility Program ». Cette initiative vise à rendre un plus grand nombre de jeux jouables sur les consoles portables. Pour ce faire, Xbox a travaillé avec les studios pour tester et optimiser des milliers de titres, afin qu'ils ne nécessitent que peu ou pas de modifications de paramètres. Pour aider les joueurs, de nouveaux badges de compatibilité seront affichés dans leur bibliothèque : « Handheld Optimized » et « Mostly Compatible ». De plus, un indicateur de performance Windows montrera aux joueurs le niveau de performance attendu sur leurs appareils.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’article dédié du Xbox Wire en français.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
Dernières Vidéos
- Fellowship arrive en accès anticipé
- Hyper Light Breaker a une grosse mise à jour
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)