Dernières actus
World Of Warcraft : Midnight, la...
(Gamescom) Enshrouded se mouille...
(Gamescom) Pizza Bandit nous lai...
(Gamescom) Transport Fever 3 en ...
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Tormented Souls 2, la suite sort le 23 octobre 2025
Les grandes soeurs on est vraiment prête à faire n'importe quoi pour nos adelphesÀ la suite de l’enlèvement traumatisant de sa sœur Anna, par Mère Lucia et son culte tordu, Caroline Walker se retrouve piégée dans les murs d’un couvent aux allures de labyrinthe. Avec les ténèbres qui se referment, Caroline retrouve de façon inattendue son vieil ami, le cloueur pneumatique, et commence ainsi une lutte désespérée pour échapper à ce lieu impie. Mais une fois libre du couvent, la véritable horreur de Villa Hess se révèle et Caroline doit de nouveau faire appel à ses capacités surnaturelles pour voyager vers l' « Autre côté » mystérieux de la ville et affronter les créatures redoutables qui attendent à l’intérieur. Comme quoi Caroline est sacrément motivée pour aller chercher sa petite soeur que ses parents ont trouvés dans une poubelle.
Dans le Tormented Souls original, ce sont les pouvoirs surnaturels latents de Caroline qui lui permettaient d’utiliser des miroirs et des cassettes vidéo pour voyager entre différentes réalités et lignes temporelles alternatives, afin de finalement sauver Anna de son cruel destin.
Dans Tormented Souls 2, Caroline continuera d’embrasser ces pouvoirs lorsqu’elle entrera dans « l'Autre côté » mystérieux de Villa Hess et « rejouera » des souvenirs stockés sur des cassettes vidéo. Les actions cruciales de Caroline dans ces lieux affecteront directement la ligne temporelle actuelle de Villa Hess, tout en révélant plus sur l’histoire sombre de la ville.
Tormented Souls 2 a été développé par Dual Effect et édité par PQube. Il sera disponible sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Epic Games Store et GOG.com dès le 23 octobre 2025.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
Dernières Vidéos
- Fellowship arrive en accès anticipé
- Hyper Light Breaker a une grosse mise à jour
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)