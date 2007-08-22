Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 12:30:00 par Anthony Razafinjatovo
2K26 dévoile un nouveau trailer
Dépassez vos limites dans le mode Ou of Bounds !2K a dévoilé le trailer officiel de NBA 2K26 Ma CARRIÈRE : Out of Bounds. Narrée par le réalisateur Spike Lee, cette vidéo présente le scénario du mode Carrière. Le jeu proposera un voyage inattendu, où l'ambition se heurte au courage, reflétant les défis de la vie des basketteurs d'aujourd'hui.
Avec son mode narratif Ma CARRIÈRE, NBA 2K26 offre un contenu équivalent à cinq films, mais avec une fin qui dépend entièrement de votre Mon JOUEUR. Chaque décision que vous prendrez, sur le terrain et en dehors, façonne votre parcours et détermine si vous deviendrez une légende du basket.
La bande-annonce de NBA 2K26 Ma CARRIÈRE : Out of Bounds est arrivée, levant le voile sur les moments clés du jeu. On y découvre d'abord les sacrifices personnels à faire pour réussir, comme le fait de déménager de ville en ville pour gagner en visibilité et gérer la pression de la notoriété. La vidéo offre également un premier aperçu détaillé des rendus graphiques de stars de la NBA, comme Tyrese Maxey et Cade Cunningham. Enfin, elle met en lumière les tensions hors du terrain, des négociations difficiles aux choix personnels qui sculpteront l'héritage de votre joueur dès le premier jour.
Les joueurs qui ont précommandé l'Édition Superstar ou l'Édition limitée Leave No Doubt pourront accéder à NBA 2K26 en Accès anticipé dès le vendredi 29 août 2025 à 18h00 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. La sortie officielle du jeu aura lieu une semaine plus tard, le 5 septembre, sur toutes les plateformes : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
