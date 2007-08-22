Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 14:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Hyper Light Breaker a une grosse mise à jour
Découvrez le nouvel opus de la série Hyper Light et sa dernière mise à jour !Lors du Future Games Show de la Gamescom, Arc Games et Heart Machine ont créé la surprise en annonçant une mise à jour majeure et gratuite pour leur roguelike en monde ouvert coopératif, Hyper Light Breaker. Baptisée Double Down, cette mise à jour est déjà disponible en accès anticipé sur Steam.
Depuis son lancement en accès anticipé en janvier, le jeu n'a cessé de s'améliorer grâce aux retours de la communauté. La mise à jour d'aujourd'hui, disponible en téléchargement gratuit, fait évoluer l'aventure comme jamais, avec de nouveaux contenus et de nombreuses améliorations. Pour fêter ce lancement, Hyper Light Breaker est proposé à -30 % du 20 août au 1er septembre. De plus, pour une expérience complète, le « Pack Hyper Light », qui réunit Hyper Light Breaker et Hyper Light Drifter, est disponible à prix réduit sur Steam.
La mise à jour majeure Double Down enrichit considérablement Hyper Light Breaker avec une tonne de nouveau contenu. Vous devrez faire face à un défi inédit avec la nouvelle Couronne, les Jumeaux Bersia et Vesia, qu'il faudra affronter simultanément dans un combat sans merci. Pour vous aider, un nouveau Breaker, Gravenheart, a fait son apparition. Ce tank est un atout de taille pour votre équipe. De nouveaux lieux à explorer ont également été ajoutés, dont les Sky Labs, des îles flottantes qui offrent une toute nouvelle perspective sur le Foisonnement et qui continueront d'évoluer pendant l'accès anticipé.
Pour les joueurs en quête de défi, le nouveau système de difficulté Glitch propose des modificateurs pour des runs toujours plus corsées, avec des récompenses à la clé, tandis que le Maître des soupes vous permettra d'obtenir des bonus temporaires en échange d'ingrédients. En plus de tout cela, la mise à jour introduit un nouveau système de quêtes, un Lance-explosifs (le tout premier lance-grenades), de nouveaux ennemis, des mods, des machines d'amélioration d'équipement, des obélisques et de nombreuses améliorations de confort de jeu.
