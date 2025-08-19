Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 14:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Xbox à la Gamescom
Toutes les annonces XboxAvant hier soir, à l'occasion de l'Opening Night Live de la Gamescom 2025, Xbox a offert aux fans un aperçu des jeux qui marqueront la fin de l'année.
La présentation a commencé en force avec le premier trailer de Call of Duty: Black Ops 7, qui a révélé des images de sa campagne coopérative ainsi que de ses modes multijoueur et Zombies. La soirée s'est poursuivie avec du gameplay inédit pour The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4 et le DLC L'Ordre des Géants d'Indiana Jones et le Cercle Ancien. De plus, Xbox a dévoilé un nouvel aperçu de Keeper, le projet secret de Double Fine, et a annoncé une extension ainsi qu'une sortie sur PS5 pour Age of Empires IV: Anniversary Edition. L'événement a également été marqué par une bande-annonce de l'extension World of Warcraft: Midnight et un teaser pour la deuxième saison de la série à succès Fallout.
Le spectacle ne fait que commencer ! Maintenant que la Gamescom est lancée, Xbox a ouvert les portes de son stand, avec un programme bien rempli. Les visiteurs pourront tester les nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally, prendre en main pour la première fois Ninja Gaiden 4, apercevoir du gameplay de Hollow Knight: Silksong et profiter d'une présentation exclusive de nouvelles images de The Outer Worlds 2. Pour rester informé, lisez l'article sur Xbox Wire en français et suivez le compte @XboxFR sur Twitter.
