Resident Evil Requiem arrive en Février 2026

Publié le Jeudi 21 août 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Le retour de la série culte des Resident Evil

À l'occasion de l'Opening Night Live de la Gamescom 2025, Capcom a tenu la vedette. Le célèbre développeur et éditeur a marqué les esprits en présentant un trailer inédit de. Il sera disponible le 27 Février 2026 sur PS5, Xbox Series XIS et Steam Plongez dans, le neuvième volet de la saga principale. Préparez-vous à une intense expérience qui vous glacera le sang. Le jeu, prévu pour 2026, marque le début d'une nouvelle ère pour le survival horror. Grâce aux avancées technologiques et à l'expertise de l'équipe de développement, l'histoire et ses personnages sont plus fascinants, et le gameplay plus immersif que jamais.

Retournez dans la ville du désastre et du désespoir : Raccoon City. Ancien siège de la multinationale pharmaceutique Umbrella, cette ville ordinaire du Midwest américain a été dévastée par une épidémie de zombies en 1998. Face à la situation, le gouvernement a approuvé une frappe de missile pour "stériliser" la zone, et l'événement a été étouffé.



Analyste au FBI, Grace Ashford possède un sens de la déduction et de la concentration hors du commun. Mais la mort de sa mère l'a rendue introvertie et l'a poussée à se réfugier dans son travail. C'est pour cette raison qu'elle se rend seule dans un hôtel abandonné pour enquêter sur une mort mystérieuse.



Plongez dans l'essence même du survival horror et de la série Resident Evil, avec des combats, des enquêtes, des énigmes et de la gestion de ressources. Le jeu vous permet de passer librement de la vue à la première à la troisième personne, pour affronter l'horreur comme vous le souhaitez.

Pour marquer le 30e anniversaire de la série en mars 2026, Capcom a dévoilé un logo et une illustration spéciale mettant en scène Grace et d'autres personnages emblématiques de la saga.