Publié le Jeudi 21 août 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
(Gamescom) Nous avons joué à Borderlands 4
J'ai tué le jeuBorderlands 4 arrive. Nous y avons joué. Quelques infos, d’abord, livrées pêle-mêle par les développeurs : le jeu est plus grand, plus beau, avec le même style graphique que les précédents, mais plus détaillé, avec des personnages aux visages plus définis, des animations plus travaillées, plus de profondeur de champ, plus d’effets de lumière, plus d’effets spéciaux, bref, plus de plus de plus de tout et de quoi se faire plaisir visuellement si vous aimez ce genre de Direction Artistique.
Le jeu est un vrai open world. L’IA adaptant globalement le niveau des ennemis (sauf cas particuliers) à votre niveau, vous pouvez sillonner le monde pépère, sans linéarité, même s’il y aura bel et bien un scénario. Pour ce faire, vous aurez divers véhicules pour accélérer les déplacements.
Encore plus d’armes… démontables. Vous pourrez customiser vos armes avec des parties d’autres armes. Certains seront sous « licence », avec des marques (fictives) qui pourront vous donner des bonus ciblés si vous avez une affinité particulière avec cette marque (des bonus qui seront appliqués à toutes les armes possédant une partie provenant de cette marque).
Il y aura, enfin, plus de possibilités de mouvements : double-saut, grappin, nage, escalade…
Nous avons aussi participé à une session de gameplay de 30 minutes. Différentes arènes à nettoyer avant d’accéder à un boss de fin. Des armes à foison, des ennemis plus ou moins résistants, plus ou moins mortels, avec des designs variés (certains avaient des tronches de champignons, d’autres étaient des robots massifs, d’autres encore des robots avec sabre…). Entre morts innombrables, chutes dans la lave ou dans le vide… Vincent et Walid ont été lamentables (c’était en coop à deux). Ils ont échoué, bien entendu, à abattre le boss final, sous l’œil consterné d’un développeur.
Une fois venu mon tour… j’ai saigné la démo en 15 minutes (un record selon le développeur), explosant tout sur mon passage, un journaliste allemand essayant tant bien que mal de suivre le rythme. Ne cherchez pas. Moi non plus je ne sais pas ce qui m’a pris.
En tout cas, le jeu s’annonce nerveux, très bordélique, dans la stricte lignée des précédents jeux (surtout le 3), avec un bon ressenti de la plupart des armes.
De quoi me réconcilier avec la saga ?
Qui sait…. ?
Ci-dessous la partie de Walid, en intégrale. Pleurez. De rire.
