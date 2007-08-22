Dernières actus
Gamescom 2025 : le Carnet de Bor...
(Gamescom) Phantom Blade Zero tr...
(Gamescom) World of Tanks Heat (...
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 09:15:00 par Cedric Gasperini
Gamescom 2025 : Cedric vous dévoile sa collection privée de photos
Ceci n'est pas de l'artUne fois n'est pas coutume, c'est une collection spéciale, privée, de souvenirs pris en instantané à la Gamescom, que nous vous proposons de découvrir ici.
Cedric s'est improvisé photographe artistique pour la journée d'hier et a su capturer l'essence même du salon, via quelques clichés surprenants, inattendus, mais toujours justes.
Nous vous proposons de les découvrir ici, brut de décoffrage.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
Dernières Vidéos
- Fellowship arrive en accès anticipé
- Hyper Light Breaker a une grosse mise à jour
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)