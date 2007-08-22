Gamescom 2025 : Cedric vous dévoile sa collection privée de photos

Publié le Jeudi 21 août 2025 à 09:15:00 par Cedric Gasperini

Ceci n'est pas de l'art

Une fois n'est pas coutume, c'est une collection spéciale, privée, de souvenirs pris en instantané à la Gamescom, que nous vous proposons de découvrir ici.Cedric s'est improvisé photographe artistique pour la journée d'hier et a su capturer l'essence même du salon, via quelques clichés surprenants, inattendus, mais toujours justes.Nous vous proposons de les découvrir ici, brut de décoffrage.