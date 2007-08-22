Dernières actus
(Gamescom) Phantom Blade Zero (P...
(Gamescom) World of Tanks Heat (...
(Gamescom) Resident Evil Requiem...
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 18:13:00 par La rédaction
Gamescom 2025 : Les photos
Comme si vous y étiezPetit tour d'horizon de la Gamescom 2025, en photos. Nous avons arpenté les halls avant l'ouverture au public (ce qui explique le peu de monde présent) et nous vous proposons donc de découvrir la Gamescom, comme si vous y étiez.
Ou presque.
Parce que vous, vous n'avez pas les odeurs de transpiration des visiteurs - ou confrères - dont l'hygiène douteuse agresse nos narines, les "boom boom" des enceintes qui se répondent de stand en stand, à vous vriller les oreilles, les présentateurs et commentateurs allemands qui hurlent dans le micro à croire qu'ils tancent la foule pour envahir militairement la France une nouvelle fois (en tout cas, quand il parle, un allemand donne toujours l'impression de vous agresser) ni la saleté qui s'amoncelle au fil des heures dans les recoins les plus étonnants.
Bref, les photos...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
- FELLOWSHIP, Sortira le 9 Octobre en accès anticipé sur steam
- 2K26 dévoile un nouveau trailer
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)