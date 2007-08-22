Gamescom 2025 : Les photos

Publié le Mercredi 20 août 2025 à 18:13:00 par La rédaction

 

Gamescom 2025 : Les photos

Comme si vous y étiez

Petit tour d'horizon de la Gamescom 2025, en photos. Nous avons arpenté les halls avant l'ouverture au public (ce qui explique le peu de monde présent) et nous vous proposons donc de découvrir la Gamescom, comme si vous y étiez.

Ou presque.

Parce que vous, vous n'avez pas les odeurs de transpiration des visiteurs - ou confrères - dont l'hygiène douteuse agresse nos narines, les "boom boom" des enceintes qui se répondent de stand en stand, à vous vriller les oreilles, les présentateurs et commentateurs allemands qui hurlent dans le micro à croire qu'ils tancent la foule pour envahir militairement la France une nouvelle fois (en tout cas, quand il parle, un allemand donne toujours l'impression de vous agresser) ni la saleté qui s'amoncelle au fil des heures dans les recoins les plus étonnants.

Bref, les photos...

 

 
