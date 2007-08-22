Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Monster Hunter Wilds en collab avec FINAL FANTASY XIV Online
La rencontre entre 2 titans du jeu vidéo !La soirée d'ouverture de la Gamescom a créé la surprise en réunissant sur scène deux légendes du jeu vidéo : Ryozo Tsujimoto et Naoki Yoshida. Les producteurs de Monster Hunter Wilds et FINAL FANTASY XIV Online ont révélé une collaboration tant attendue entre les deux univers.
Attendez-vous à voir débarquer des éléments familiers de Final Fantasy, comme les Chocobos, dans les Terres interdites. Cette collaboration, qui coïncidera avec la sortie de la mise à jour 3 de Monster Hunter Wilds fin septembre, permettra également aux chasseurs d'affronter le super boss robotique Oméga Planetikos dans une toute nouvelle quête narrative. Plus d'informations seront partagées très bientôt.
Cette Collaboration aura lieu lors de la mise à jour de Monster Hunter Wilds en fin Septembre 2025 et sera disponible sur PS5, Xbox Series XIS et Steam.
