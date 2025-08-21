Dernières actus
Publié le Vendredi 22 août 2025 à 09:00:00 par La rédaction
Gamescom 2025 : le Carnet de Bord, jour 3
Jeudi 21 aoûtLe dernier baroud d’honneur. Le trio infernal. Los Tres caballeros con grandes cojones. Les trois cavaliers de l’Apocalypse parce que le 4e est mort dans un accident de merguez. Les trois fléaux de la French Gaming Touch. J’ai cité Walid, Vincent et Cedric, sont retour à la Gamescom.
2025, l’année de tous les défis. De tous les dangers. Et d’un nouveau carnet de bord, donc…
Comme chaque année, tout ce qui est relaté ici est strictement… vrai.
7h00
Cedric réveille Walid… mais Vincent n’est pas dans sa chambre. « Il a dû faire comme hier, descendre avant tout le monde préparer le petit-déjeuner » suggère Walid. « Sauf qu’hier, en fait, il a dormi sous la voiture, je te rappelle » répond Cedric. « Je me disais aussi, il avait oublié de me faire du café » conclut Walid.
7h22
Après avoir fouillé la maison, appelé en boucle sur son téléphone, Walid et Cedric ne trouvent toujours pas Vincent. Et non, il n’est pas sous la voiture. Ils ont vérifé.
7h33
Il est l’heure de partir. Tant pis pour Vincent. Il va falloir faire sans.
7h35
Au moment de partir, un voisin arrête la voiture et leur lance « Kennen Sie die Person, die auf meinem Gartentisch eingeschlafen ist? ».
7h36
Après que Cedric lui ai roulé sur le pied parce qu’il a cru qu’il voulait l’agresser (l’Allemand, c’est quand même une drôle de langue), le voisin les emmène dans son jardin où ils découvrent Vincent, avachi sur la table de jardin, le téléphone toujours collé à l’oreille.
7h37
« Ah oui, c’est vrai, il est allé téléphoner hier soir » se souvient Cedric. Tant pis, Vincent est poussé dans la voiture, encore somnolent, sans s’être changé ni avoir pris une douche.
8h12
Cedric connait maintenant la route. Et crée ses propres chemins, à travers un parc et une piste cyclable. La Gamescom est ralliée en un temps record, la voiture postée à l’entrée du parking pour être certain que Vincent la retrouve.
8h17
« Nothing to declare. Just Drugs and weapons » plaisante Cedric lors de la fouille de son sac à l’entrée de la Gamescom.
8h18
12 membres de la sécurité entourent Cedric, qui se dit que finalement, l’humour allemand n’a pas énormément évolué en 92 ans.
Finalement, il peut rejoindre Walid et Vincent qui, eux, sont entrés sans encombre.
8h20
Les premiers rendez-vous sont à 10h30… mais il fallait venir à ce point tôt pour éviter la foule et pouvoir se garer dans le parking : c’est le premier jour d’ouverture au public et la foule s’y presse déjà depuis avant l’aube, en témoignent les mines défaites des premiers dans la file. Mais eux doivent attendre 10h pour entrer dans les lieux.
8h30
L’équipe décide de déambuler dans le salon et s’essayer aux quelques animations proposées.
8h49
Cedric est empêché de justesse de retenter sa chance dans un jeu de mailloche, pour PUBG cette fois-ci (les animateurs avaient sans doute eu vent de ses exploits de la veille, puisqu’ils lui ont donné les goodies sans qu’il participe).
8h51
Walid fait étalage de sa maestria une arme au poing (reste de ses stages en Syrie) dans une animation de tir de balles en mousse. Il abat les 12 cibles avec seulement 8 munitions.
8h53
Vincent participe à une animation dans laquelle il faut retrouver 4 objets aléatoires dans un décor inspiré de PUBG. Il tombe sur une trousse de soin, un bidon de fuel, un pistolet et une gourde. Il ramène une grenade, une boite de munitions, un casque et un paquet de chewing-gum, puis attend tout sourire sa récompense, sous les yeux interloqués des animateurs.
10h30
Les premiers rendez-vous s’enchaînent. Vincent verse une petite larme : aucun des siens n’a été déplacé. Pour fêter ça, il assiste deux fois à la présentation de Blood of Dawnwalker, qui dure 45 minutes.
12h10
Cedric fait entrer Walid et Vincent sur le meilleur stand de la Gamescom : celui de Turtle Beach. Même si les produits sont chouettes, c’est surtout parce qu’il propose de déjeuner d’un succulent plat de pâtes au poulet, sauce aigre-douce. Et qu’il y a de la bière. Oui, c’est surtout qu’il y a de la bière.
12h35
Le buffet est vidé par l’équipe en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire.
Les rendez-vous suivants peuvent démarrer.
16h30
Les derniers rendez-vous sont terminés. Il est l’heure de retourner à la salle presse, située de l’autre côté de la Gamescom. Donc traverser les halls, avec une foule monstrueuse et compacte.
16h38
N’en pouvant plus de tous ces cosplays débiles, ces odeurs nauséabondes de transpiration et ces abrutis qui sprintent d’un stand à l’autre en bousculant tout le monde pour aller récupérer un porte-clef Pokémon ou une carte postale Farming Simulator, Cedric tombe à genoux, prostré, pose les mains sur ses oreilles et se met à crier très fort.
17h29
Soutenu et encouragé par Vincent, Cedric atteint enfin la salle presse. Ils sont bientôt rejoints par Walid.
Saoulée par le bruit et la foule, le trio décide de quitter immédiatement les lieux pour aller boire une bière dans le centre-ville de Cologne. Pas de rendez-vous le lendemain. C’est fini pour la Gamescom cette année.
19h
Dieu existe. Allah aussi. En déambulant, hagards, dans les rues, ils tombent sur le seul pub de la ville qui propose de la Guinness. Même Walid, qui n’a jamais bu une goutte d’alcool et a juré qu’il ne succomberait jamais, prend une bière pression.
19h31
Vannée, l’équipe décide de rentrer à l’Airbnb pour commencer à bosser.
20h22
Arrivée sans encombre à l’Airbnb non sans avoir découvert avec stupéfaction que les stations-services en Allemagne ferment à 20h.
Sur le chemin, Vincent, dont la chère mais stricte épouse lui a intimé l’ordre de rentrer tôt, suggère un départ à 5h le lendemain.
Il se fait copieusement rabrouer.
0h25
Les derniers articles ne sont pas terminés, mais la fatigue est trop forte. Tout le monde va se coucher.
