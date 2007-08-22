Dernières actus
Ace Combat 8: Wings of Theve ann...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 15 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Warlock: Dungeons & Dragons, un nouveau jeu d'action-aventure
A suivre de prèsPrévu pour sortir en 2027, Warlock: Dungeons & Dragons est un jeu d'action-aventure en vue extérieure qui se déroulera dans l'univers de... oui, c'est dans le titre, Donjons et Dragons. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Le jeu est édité par Wizards of the Coast et développé par Invoke Studios.
Ambiance Dark Fantast pour ce jeu qui narrera les aventures de Kaatri, une combattante ayant conclu un pacte qui lui permet de maîtriser une magie étrange dans le but d'affronter les forces obscures.
C'est Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer) qui lui prête ses traits.
Une vidéo a été mise en lligne pour dévoiler le jeu.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- The 18th Attic, un jeu d'horreur pour le 2 février 2026
- Street Fighter débarque au cinéma en 2026
- LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira le 29 mai 2026
- Mega Man: Dual Override annoncé pour 2027
- Lenny Kravitz débarque dans 007 First Light
- Warlock: Dungeons & Dragons, un nouveau jeu d'action-aventure
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)