- Warlock: Dungeons & Dragons, un nouveau jeu d'action-aventure

Publié le Lundi 15 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A suivre de près

Prévu pour sortir en 2027, Warlock: Dungeons & Dragons est un jeu d'action-aventure en vue extérieure qui se déroulera dans l'univers de... oui, c'est dans le titre, Donjons et Dragons. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu est édité par Wizards of the Coast et développé par Invoke Studios.Ambiance Dark Fantast pour ce jeu qui narrera les aventures de Kaatri, une combattante ayant conclu un pacte qui lui permet de maîtriser une magie étrange dans le but d'affronter les forces obscures.C'est Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer) qui lui prête ses traits.Une vidéo a été mise en lligne pour dévoiler le jeu.