Dernières actus
(TEST) Magic the Gathering - Ava...
Star Wars: Galactic Racer sortir...
John Carpenter’s Toxic Command...
Publié le Samedi 13 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Faites-vous plaisirSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux Bandai Namco sont en soldes :
Little Nightmares III
Dragon Ball Sparking Zero
Everybody's Golf
Ace Combat 7
Tekken 8
Patapon 1+2
CodeVein
Dragon Ball Fighter Z
Once Piece Odyssey
- Les jeux House Flipper sont jusqu'à -95%
- Anger Foot
- Les jeux CI Games sont en soldes :
Lords of Fallen
Sniper Ghost Warrior
Sniper 3
- Resident Evil 4
- Hi-Fi Rush
- Lonely Mountains Donwhill
- Les jeux Rogue Duck sont en soldes jusqu'à -80%
- Les jeux Assassin's Creed sont en soldes jusqu'à -90%
- Les jeux Rebellion sont en soldes :
Sniper Elite Resistance
Sniper Elite 5
Atomfall
Zombie Army 4
- Rust
- Shadow of the Tomb Raider
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026
- John Carpenter’s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026
- Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce
- Solasta II en accès anticipé pour le 12 mars 2026
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Virtue and a Sledgehammer : pétez votre passé à coups de masse
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)