Steam : les soldes du week-end

Dernières actus

Gog.com, les soldes d'hiver

(TEST) Magic the Gathering - Ava...

Star Wars: Galactic Racer sortir...

John Carpenter’s Toxic Command...

Resident Evil Requiem : une nouv...

 

Publié le Samedi 13 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Faites-vous plaisir

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Bandai Namco sont en soldes : 
    Little Nightmares III
    Dragon Ball Sparking Zero
    Everybody's Golf
    Ace Combat 7
    Tekken 8
    Patapon 1+2
    CodeVein
    Dragon Ball Fighter Z
    Once Piece Odyssey
  • Les jeux House Flipper sont jusqu'à -95%
  • Anger Foot
  • Les jeux CI Games sont en soldes : 
    Lords of Fallen
    Sniper Ghost Warrior
    Sniper 3
  • Resident Evil 4
  • Hi-Fi Rush
  • Lonely Mountains Donwhill
  • Les jeux Rogue Duck sont en soldes jusqu'à -80%
  • Les jeux Assassin's Creed sont en soldes jusqu'à -90%
  • Les jeux Rebellion sont en soldes : 
    Sniper Elite Resistance
    Sniper Elite 5
    Atomfall
    Zombie Army 4
  • Rust
  • Shadow of the Tomb Raider
     
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025

- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date

- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien

- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes

- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

- The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d'horreur en coop

Dernières Vidéos

- Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026

- John Carpenter’s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026

- Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce

- Solasta II en accès anticipé pour le 12 mars 2026

- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2

- Virtue and a Sledgehammer : pétez votre passé à coups de masse

- Screamer : Découvrez la date de sortie en vidéo

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

55092-soldes-jeux-video-promotions-pc-steam-liste-offres