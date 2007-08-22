(TEST) Magic the Gathering - Avatar, le dernier maître de l'air

Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une adaptation évidente ?

Celui que l'on surnomme désormais "Mr Magic", alors qu'entre nous, il n'a de "Magic" que les cartes, Théo, a une nouvelle fois mis la main sur une nouvelle extension.Elle est tirée de l'anime Avatar, le dernier maître de l'air. Vous savez, celui-là même qui a eu droit à une adaptation en film live action, qui était une grosse bouse.Enfin bref, Théo, Maître Magic, a testé cette nouvelle extension.Il en a profité pour humilier tous ses concurrents, en les écrasant avec une facilité déconcertante.Théo, c'est vraiment Mr. Magic.Mais que pour les cartes, on vous rappelle...