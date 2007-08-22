Dernières actus
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
John Carpenter’s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026
Ça va chier et c'est tant mieuxDans un futur proche, une expérience scientifique visant à exploiture le noyau terrestre part en vrille. Résultat, le Sludge God se réveille et ravage la planète. Le sol se transforme en pâte visqueuse noire et les humants deviennent des morts-vivants.
Pour y remédier, le scientifique à l'origine de ce chaos engage la seule équipe qu'il peut se permettre : le Toxic Commando.
Vous allez incarner un membre de ce commando. Jusqu'à 4 joueurs vont faire équipe pour combattre le Sludge God et sa horde de zombies. Choisissez votre classe et votre style de jeu, prenez votre voiture préférée et sauvez la planète à l'aide de vos armes, de vos pouvoirs spéciaux et de vos katanas.
Le jeu est signé Saber Interactive et Focus Entertainment, sous la houlette de John Carpenter.
Il sortira sur PS5, Xbox Series XIS et PC. La date a été dévoilée : ce sera pour le 12 mars. Le jeu sera cross-play. Vous pourrez donc faire équipe avec n'importe qui, sur n'importe quelle plateforme.
Une nouvelle vidéo a été publiée :
