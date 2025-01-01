DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 12 dÃ©cembre 2025 Ã 11:15:00 par Cedric Gasperini
Solasta II en accÃ¨s anticipÃ© pour le 12 mars 2026
On l'attend impatiemmentÇa se précise pour Solasta II. Le jeu sortira en accès anticipé le 12 mars 2026 en accès anticipé sur PC, sur Steam. Une démo peut d'ailleurs y être jouée gratuitement pour avoir un premier aperçu du jeu..
Après un premier opus qui a remporté un certain succès, le studio indépendant Tactical Adventures remet le couvert, donc et va livrer là aussi un RPG inspiré des jeux de plateau.
Le jeu vous renvoie dans le monde de Neokos. Ce monde est au bord de l'effondrement, tombé aux mains de Shadwyn, un être tout-puissant. Alors qu'une vague de corruption déferle à travers le continent, un groupe d'aventuriers décide de se dresser face à la menace...
Le jeu proposera du coop en ligne jusqu'à 4 joueurs, des combats tactiques au tour par tour et sera développé sous Unreal Engine 5. Il proposera un monde cohérent, en constante évolution, avec une narration omniprésente.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
